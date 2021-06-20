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Kozan’da düşük gramajlı ekmek üreten fırınlara ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde düşük gramajlı ekmek üreten 8 fırına toplam 845 TL idari para cezası uygulandı.

ADANA 20.06.2021, 16:39
Kozan’da düşük gramajlı ekmek üreten fırınlara ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde düşük gramajlı ekmek üreten 8 fırına toplam 845 TL idari para cezası uygulandı.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 200 gram ekmeğin 1.75 TL’den satılmaya başlamasının ardından Pekmezci, Kayhan, Yassıçalı, Çukurköprü ve Bulduklu mahallelerindeki bakkallarda ekmeklerin gramajları denetlendi.

Zabıta Müdürü Osman Taş, bakkalarda düşük gramajda ekmek satıldığını tespit ederek, üretim yapan 8 fırına 845 TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Taş denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
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