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Kozan’da çöp konteynerleri tamir edilerek yeniden hizmete sunuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde kentin çeşitli noktalarında tahrip olan ve hurdaya ayrılan çöp konteynerleri yeniden tamir edilerek hizmete sunuldu.

ADANA 18.08.2022, 10:21
Kozan’da çöp konteynerleri tamir edilerek yeniden hizmete sunuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde kentin çeşitli noktalarında tahrip olan ve hurdaya ayrılan çöp konteynerleri yeniden tamir edilerek hizmete sunuldu.

Kozan Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atıl durumda bulunan 450 adet çöp konteynerini çürük olanları önce tamir edildi ardından rengârenk boyanarak halkın hizmetine yeniden sunuldu.

Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Mesut Işık, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile ilçede zarar görmüş tahrip olmuş konteynerlerin toplanarak yeniden bakım ve tamirlerinin yapıldığını söyledi. Kozan’ın portakalını simgeleyen turuncu, yeşil renkte boyanan konteynerlerin kentin çeşitli noktalarına konulduğunu belirten Işık, "Çöp kutularını hurdaya ayırmak yerine tamir ve bakımlarını yaptık. Özellikle dip kısımları ve tekerleri eriyen konteynerlere yeni plaklar eklenip eskimiş tekerler değiştirildi, bu sayede 1 milyon TL’lik tasarruf sağlandı" diye konuştu.

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