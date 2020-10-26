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Kozan’da asfalt çalışması
KOZAN BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ÖZGAN YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
ADANA 26.10.2020, 12:49
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Kozan Belediyesi yol şantiye ekipleri asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kozan Belediyesi Yol şantiye ekipleri Karacaoğlan, Türkeli, Ağlıboğaz, Şevkiye ve Güneri mahallelerinde birçok noktada asfalt çalışması yapıyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yol çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiye ekiplerinin şehir içindeki çalışmalarının devam edeceğini belirten Özgan, "Tüm yolların vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi önemli önceliklerimizden. Sorumluluk alanlarımızda kötü, eskimiş ve kullanımı sıkıntı çıkaran bütün yolları sorunsuz bir şekilde kullanılabilir hale getirmek istiyoruz ve bunun içinde durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu.
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