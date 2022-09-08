Kozan’da 40 bin yavru aynalı sazan göletlere bırakıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 ayrı bölgede bulunan göletlere 40 bin yavru aynalı sazan bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarafından yetiştirilen yavru sazan balıkları su dolu paketlerle ilçeye bağlı Aydın, Zerdali, Bağtepe, Postkabasakal ve Meletmez göletleri olmak üzere beş ayrı gölete bırakıldı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve personelleri tarafından göletlere bırakılan yavruların özenle takip edileceği belirtildi.