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Kozan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADANA 30.05.2022, 21:26
Adana’nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 21.07’de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan, yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.