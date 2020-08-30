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Kozan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı sade törenle kutlandı
KOZAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SADE TÖRENLE KUTLANDI
ADANA 30.08.2020, 11:34
Adana’nın Kozan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcıvekili Yunus Emre Özdemir, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
Etkinlik, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü etkinliği çelenk koyma töreni ile sonlandı.
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