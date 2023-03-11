Kozan’da 3 okul ve bir yurt binasında eğitim verilmeyecek

Adana’da 13 Mart 2023 Pazartesi günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretimin başlaması beklenirken Kozan ilçesinde 3 okul ile bir yurt binasının hasarlı olması nedeniyle öğrencilerinin başka okullara nakli sağlanacağı belirtildi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kozan Kız İmam Hatip Lisesi, 50. Yıl Anadolu Lisesi ve Gaziköyü Lisesinin İlk ve Orta bölümünde depremden dolayı hasar oluştu. Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi yurdunda da hasar tespit edildi. Hasarlar nedeniyle yurtta bulunan öğrencilerin de başka yurtlara yerleştirileceği belirtildi.3 okuldaki öğrencilerin ise başka okullara naklinin yapılacağı öğrenildi.

Orta hasar raporu tutulan binaların önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı incelemenin ardından yıkım veya güçlendirme yapılması bekleniyor.