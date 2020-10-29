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Kozan’da 29 Ekim Cumhuriyet konvoyu

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

ADANA 29.10.2020, 20:05
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Kozan’da 29 Ekim Cumhuriyet konvoyu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adnan Menderes Parkı civarında başlayan konvoy hastane kavşağına kadar devam etti. Konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı. Konvoyda vatandaşlar korna çalıp cumhuriyet şarkıları dinlerken, güvenlik güçleri ise konvoyda güvenlik tedbirleri aldı. Cumhuriyet konvoyunda sosyal mesafe ve maske kurallarına da dikkat edildi. Konvoyda tır üzerinde sahne alan Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehteran Takımı da hareket halinde mehteran gösterileri düzenledi. Cumhuriyet konvoyunu gören vatandaşlarda ellerinde cep telefonları ile konvoyu selamlayıp alkışladılar. Hastane kavşağına kadar süren konvoy daha sonra düzenlenen havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

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