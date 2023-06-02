Kozan’a yeni kent meydanı

Adana’nın Kozan ilçesinde yıkımı tamamlanan 5 bin metrekarelik alanın yeni kent meydanı olarak ilçeye kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan belediye önünde bulunan 5 bin metrekarelik alanın kent meydanı olarak hizmet vereceğini ifade ederek kent merkezinin bir bölümünü şehir içi otopark sonunun çözülmesi için kullanılacağını kaydetti.

Konser alanı ve etkinlik alanı olarak ta meydanın hizmet vereceğine değinen Başkan Özgan zemin düzenleme çalışmasını yapıldığına değindi.

Başkan Özgan, “ Kozan Belediyesi önündeki eski hâl binasının bulunduğu alanda yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı kent meydanı düzenlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Meydan günün diğer saatlerinde otopark olarak kullanılacak. Ayrıca, bu alanda çay bahçeleri ve çınar ağaçlarıyla donatılmış bir ortam oluşturulacak"dedi.