banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Kozan’a yabancı turist ilgisi

Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklere sahip Kozan ilçesi, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ADANA 24.09.2021, 11:56
Kozan’a yabancı turist ilgisi

Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklere sahip Kozan ilçesi, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tur firmalarının organizasyonuyla Çekya, Polonya ve Slovakya’dan gelen 45 kişilik turist kafilesi, ilk olarak Anavarza kalesi ve Antik Kenti ziyaret etti. Kafile, Kozan merkezde bulunan tarihi sokaklar ile Kozan Kalesini gezerek, tur yetkililerinden bilgi aldı. Turistler, tarihi Hoşkadem Camii karşısında bulunan yöresel ürünler satış noktasından alışveriş yapıp Kozan Kalesinde menengiç kahvesi içtiler.

Turistler, tarihi ve kültürüyle çok zengin bir potansiyele sahip olan Kozan’a hayran kaldıklarını söylediler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin turizmden hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, "Yerli ve yabancı turistlerin ilçemizi ziyaretleri bizleri memnun ediyor. Yönünü turizme çevirmiş Kozan’ımızın tanıtımına katkıda bulunan turist kafilesine teşekkür ediyoruz" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0