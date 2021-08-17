Kozan’a turist ilgisi devam artarak ediyor

Uluslararası bir program kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler, Kozan’ın tarihi ve doğa güzelliklerini gezdi.

Kozan Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Turizm Ofisi personelleri tarafından karşılanan misafirler, Anavarza Antik Kenti, tarihi Mustafa Kemal Sokak ve Hoşkadem Camisini gezdiler. Kafileye

Hoşkadem Cami İmamı Abdurrahman Yılmaz tarafından yaklaşık 6 asırlık caminin yapısı ve tarihi hakkında bilgi verilerek öğrencilere İslam’ın hoşgörüsü aktarıldı. Turist kafilesi daha sonra Yukarı Çarşı’da bulunan Kozan Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Noktası ile Turizm Ofisini gezip burada Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul’dan bilgi aldılar. Heyet, çekimleri Kozan’da devam eden “Bir zamanlar Çukurova” dizi setini de ziyaret ederek bir süre sette sahnelerin çekimlerini seyrettiler. Kozan Kalesini, Arıkan Konağı, Kozan Barajında bulunan İskele Kafede’ki manzaradan keyif aldıklarını belirten misafirler, manzara ve güzelliklere hayran kaldılar. Kafile daha sonra şehir merkezini gezerek turu sona erdirdi.