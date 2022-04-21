Kozan’a 19 park yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2021’den bugüne 19 yeni park yapıldı.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, 2021 yılında 13 kırsal mahalleye ve 3 merkeze, bu yıl ise 3 merkez olmak üzere toplam 19 yeni parkı Kozan’a kazandırdıklarını söyledi. Ateş, parkları, oyun alanları ve peyzaj çalışmaları ile açık hava stüdyosuna dönüştüreceklerini ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da, Hacımirzalı Cami yanı ve Ravza Kız Kur’an Kursu önünde park yapımına başladıklarını belirterek, "Amacımız geleceğimizin teminatı evlatlarımıza oyun olanlarının yanı sıra vatandaşlarımızın da dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturmak. Bu amaçla yeni parklar yapmaya devam edeceğiz" dedi.