Kozan turizme kapı araladı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katılan Kozan Belediyesi yönünü turizme döndü.

Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Gökhan Söğüt, Kozan Binboğa Bal Kooperatifi ile stant açarak EMITT’te Kozan’ın tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerini tanıttı.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde üretilen yöresel ürünler ise süslenen stantta kadınların emeği ile ilçede yüksek turizm ve tarihi Anavarza Antik Kenti ve doğal alanlar tanıtımda yer aldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yıl fuara katıldıklarını belirterek, "Üretici kadınlarımızın yaptığı ürünleri köylerimizde anne eli değerek hazırlanan doğal ve yöresel ürünleri satın alıp belediyemize ait tesislerimizde hijyenik ortamda dolum ve paketlemesini yaparak satışa sunuyoruz. Bu ürünler ile İstanbul EMİT Turizm Fuarı’nda Kozan’ımızın tanıtımına katkı da bulunduk. Dün olduğu gibi yarında üreticiye köylüye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.