Kozan protokolü, şehit ailelerini bayram arefesinde yalnız bırakmadı

Kozan’da Kurban Bayramı öncesi şehit yakınları unutulmadı.

Kozan’da arefe günü bayramlaşma töreni gerçekleşti. Törene, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Kozan Kaymakamı Gürçam vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyararak, "Kozan Kaymakamlığı olarak gereken tüm tedbirleri aldık. Kurban Bayramında devletimiz kısıtlama getirmedi ama biz kendi kısıtlamamızı getirelim. Kurallara uyduğumuz zaman vaka sayısında azalma oluyor. Ne zaman ki tedbiri elden bırakıyoruz o zaman vaka sayısı artıyor. Kurallara uyalım ve sağlık çalışanlarının sırtındaki yükü alalım. Kurban Bayramının bütün Müslüman alemine de hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından protokol mensupları şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek bayram arefesinde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.