Kozan kalkınmada öncelikli bölge olmak istiyor

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan’ın kalkınmada öncelikli bölge ilan edilmesini istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Başkan Kandemir, "Kozan 130 bin nüfuslu toplam 5 ilçesiyle yaklaşık 250 bin nüfusa hizmet eden konuma sahip yıllık 400 bin ton narenciye üretimiyle, 25 bin ton hurma üretimiyle Türkiye birincisi, bal üretimiyle piyasasına yön veren üretimimiz var. Ülkemizin demir maden rezervi olarak 2. bölgesiyiz. Dağlarımız madenlerle ovalarımız bereketli ürünlerle dolu. Ürünlerimizin değerlendirilmesi için kalkınmada öncelikli bölge olmak istiyoruz. Adana’ya bağlı olmamız bunu engellemektedir. İstatistiklerde kalkınmış görünüyoruz. 6 ilçenin komple birlikte değerlendirilmesini istiyoruz. Teşvikte 5. bölge olalım” dedi.

Kozan’ın il olma hakkının geri verilmesini de talep eden Kandemir, “1926 yılında elimizden alınan il hakkımızın geri verilmesi ya da komşu ilçemiz Kadirli gibi Osmaniye’ye bağlanmak istiyoruz. Özel sektörün desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde devlet bankalarımızın sağladığı kredi desteğinin artırılmasını istiyoruz. Kamu bankalarımızdan yatırımcımızın kredi kullandırılmasını da talep ediyoruz” diye konuştu.