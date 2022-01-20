Kozan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Kozan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 34 kadrolu işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel ve sendika temsilcileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, kadrolu 34 işçinin maaşına yüzde 38,5 ve enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Başkan Özgan, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Kamu yönetiminde benim değişmeyen kuralım yeme yedirme işinin ehli insanlarla çalış ve hak hukuk adalet ilkesinden ödün verme. Ben görev yaptığım sürece tüm müdürlerim ve personellerimle gurur duyuyorum bugün ne yaptıysak hep beraber yaptık ve bizi layık gören Kozan halkına da teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Enflasyonun üzerinde artı 1 puanda her yıl eklenecek şekilde iyileştirme yaptık. İsterdik ki daha fazla olsun ama imkanlarımız bu şekilde şimdiden tüm kadrolu işçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Hizmet - İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel’de yaptığı açıklamada, “Başkanımız işçileri enflasyon altında ezdirmeyip şartlarını zorlayarak enflasyon üzerinde bir rakam ve artı bir puan verdi. hayırlı olsun” diye konuştu.