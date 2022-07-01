Kozan Belediyesi yaz futbol okulu açtı.

Yaşları 6 ila 14 yaş arasında olan yaklaşık 250 çocuk Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği formalarla yeşil sahaya çıktı. Çocuklar, futbol antrenörleri Soner Tan, Yusuf Özbolat ve Murat Özdemir’den eğitim alacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Futbol sevilen, çocuklarında çok ilgi gösterdiği bir spor. Aynı zamanda birlikte vakit geçirdikleri arkadaşlıklar kurdukları bir ortam oluşturuyor. Açık alanda çocukların birlikte vakit geçirmesi bizim öncelik verdiğimiz bir konu. Umarım çocuklar burada hem çok eğlenir hem de Kozanspor’un geleceği için temel olurlar. Bir Rıdvan, bir Sergen umarım bir gün bizim kurslarımızdan da çıkar” dedi.