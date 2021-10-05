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Kozan Belediyesi kış öncesi yol çalışmalarını hızlandırdı

Kozan Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde yol yapım ve kumlama çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA 05.10.2021, 17:10
Kozan Belediyesi kış öncesi yol çalışmalarını hızlandırdı

Kozan Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde yol yapım ve kumlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Faydalı, Çokak, Pekmezci, Gaziköy, Hacılar’dan sonra Dilekkaya Mahallesinde, yol açma ve yol kumlama çalışmalarına başladı.

Dilekkaya Mahallesi Muhtarı İsmail Aktaş, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’a ve ekiplere teşekkür etti.

Kozan Belediyesi Şantiye Şefi Saycan Say’da yaptığı açıklamada, "Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan’ın talimatları ile bölge bölge girdik çalışmalara. Daha önce Faydalı, Çokak, Pekmezci, Gaziköy, Hacılar mahallelerimizdeki çalışmaları bitirdikten sonra Dilekkaya Mahallemizde yol kumlama çalışmalarına başladık. Biz bir köye gidip çalışma yapıp gelmektense gittiğimiz köydeki çalışmaları bitirip diğer köye geçtik ve bunu da başardık. Bu bölgedeki çalışmayı tamamladıktan sonra diğer bölgemiz olan Tılan, Hamamköyü, Arslanlı mahallelerine geçeceğiz" dedi.

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