Kozan Belediyesi Kent Müzesi’ne ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından kent kültürü müzeleri dalında Kozan Belediyesi ödüle layık görüldü. Ödülü Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan aldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2022 Meclis olağan birinci toplantısı Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan "Müze Özendirme Yarışması"na başvuran belediyelere ödülleri takdim edildi. Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde Kozan Belediyesi Kent Müzesi ödülünü Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan aldı.

15 belediyenin 17 müzeyle başvurduğu yarışmada, jüri özel ödülü, el sanatları ve zanaat, yaşam kültürü, kent kültürü, sanat ve edebiyat, milli mücadele ve doğa tarihi müzeleri gibi 7 kategoride ödül verildi.

Kent Kültürü Müzeleri kategorisinde ödül alan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “2019 yılında devraldığımız Kozan Belediyesini yaptığımız ilk işlerden birisinin Kent Müzesini yeniden hayata geçirmek oldu. Müzenin olduğu yer virane halindeydi biz yaptığımız çalışmalar ile yeniden Kent Müzesini hayata geçirerek Kozanlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bugünde bunun meyvesini aldık” dedi.