Kozan Belediye Başkanı Özgan, kırsaldaki mahalle sakinleri ile buluştu

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçedeki mahalle gezileri kapsamında kırsal mahallelerdeki vatandaşlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Kazım Özgan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte Kozan’ın kırsal mahalleri olan Bağözü, Kuytucak mahallesi, Savruk Yaylası, Karanebili, Velicanlı, Çelenuşağı, Yanalerik, Çamdere, Marangeçili, Kalkumaç, Görbeyaz, Kapukaya, Yukarıkeçili(Çardak) mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Özgan, mahallelerin sorunlarını dinledikten sonra yapılan ve yapılacak hizmetler noktasında bilgiler verdi.

Toros Dağları’nın gerçek sahipleri Mustafa Kemal Atatürk’ün "Gidip bakınız bir ocak tütüyorsa biliniz ki bizi kimse asla yıkamaz" dediği gibi diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; “Vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik, köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret giderdik. Kapıkaya köyünde temeli atılan cami için Kozan Belediyesi olarak yardım elimizi uzatacağız, yardımları en kısa zamanda buraya ulaştıracağız. Yine mahalle aralarında parke çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyoruz. Parke işine Kozan’ın en uzak mahallesi olan Çardak köyümüzden başladık. Bizleri bugün olağanüstü bir misafirperverlikle ağırlayan hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özgan, sözlerinin sonunda “Kozan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.