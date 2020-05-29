Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105090
ALTIN
379.489
DOLAR
6.8257
STERLİN
8.4341
EURO
7.6044
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE 2 HAZİRAN KOZAN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLANACAK.

Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE 2 HAZİRAN KOZAN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLANACAK.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:40
5 Okunma
Kozan, 100.Kurtuluş yıl dönümünü buruk kutlayacak

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri buruk bir şekilde kutlanacak.

Covid-19 salgını sebebiyle sadece tarihi Hoşkadem Camii meydanında camiye Türk Bayrağı çekilip ezan okunacak. Atatürk Anıtına belediye başkanlığı ve milis kuvvetleri temsilen çelenk sunumu yapılıp ardından şehitlik ziyaret edilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kozan ilçemiz, bundan 100 yıl önce birlik, beraberlik ve büyük bir kahramanlıkla işgalcilerle mücadele ederek, ülkemizin kurtuluş destanına kendi satırlarını eklemenin haklı gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşamaktadır. Bu toprakları bizler için vatan yapmanın bedelini canları ile ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı ecdadımızdan teslim aldığı bayrağı ilelebet taşıyacak bir nesil olan Kozanlı hemşirelerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu sene İlçemizin 100.Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler ve aktiviteler yapılacak diye önceden planlamıştık, Fakat Covid-19 salgını nedeniyle maalesef bunları yapamadık” dedi.

Kutlama programı

Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle 1 Haziran akşamı saat 22.00’de İstiklal Marşı belediye hoparlörü eşliğinde balkonlardan hep birlikte okunacak. 2 Haziran Salı günü saat 06;45’de 7 pare top atışı yapılacak. Hoşkadem Camii’nde temsili olarak çekilen düşman bayrağı indirilip, Türk bayrağı çekilip ezan okunacak. Atatürk ve şehitler hatırasına bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunacak.

İstiklal Marşı’nın ardından şehitlerin hatırasını tazim için Atatürk Anıtına belediye ve milis kuvvetlerince çelenk sunumu yapılacak. Başta Şehit Kaymakam Saim Bey olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına sevgi, saygı ve şükran duygularının ifadesi için Kozan şehitliğine yürüyüş yapılacak ve Kur’an okunup dualar edilecek. 2 Haziran 2020 Salı Günü bütün resmi daireler, okullar, özel kurumlar, esnaf odaları, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve evler bayraklarla süslenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı
Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı
Aktaş’tan sosyal mesafeli denetleme
Aktaş’tan sosyal mesafeli denetleme
AK Parti’li Doğru: "Bölgede büyük bir afet yaşandı"
AK Parti’li Doğru: "Bölgede büyük bir afet yaşandı"
Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var"
Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var"
Adana’da buğdayda 750 bin ton rekolte bekleniyor
Adana’da buğdayda 750 bin ton rekolte bekleniyor
Doğru: "Buğdayda tatminkar fiyat bekliyoruz"
Doğru: "Buğdayda tatminkar fiyat bekliyoruz"
Adana'da termometreler 44 dereceyi gördü
Adana'da termometreler 44 dereceyi gördü
Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor
Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor
Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı
Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı
Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtıyor
Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtıyor
YKS öğrencilerine sanal kurs
YKS öğrencilerine sanal kurs
Adana’da kaçak silah operasyonu
Adana’da kaçak silah operasyonu
Adana’da mücadeleye devam
Adana’da mücadeleye devam
Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor
Tarımsal üretim kesintisiz sürüyor
Yurt dışından Adana’ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında
Yurt dışından Adana’ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında
Adana’da itfaiye ve sağlıkçılardan 23 kutlaması
Adana’da itfaiye ve sağlıkçılardan 23 kutlaması
Başkan Erdem, pazarda maske dağıttı
Başkan Erdem, pazarda maske dağıttı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim