Köy okulları duvarları sanatla renklendi

Adana’da görsel sanatlar kursu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte köy okullarını duvarlarını sanat eserleriyle renklendirdi.

Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde Suluca Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak, öğrencileriyle birlikte köy okullarının koridorlarına resimler astı.

Kalak, köy okullarını sanat galerisine çevirmeyi hedeflediklerini öğrencilerinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.