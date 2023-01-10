Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları onuruna akşam yemeği verdi. Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Kocaispir, “Yaptığımız işlerde en büyük paydaşımız basın mensupları” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Adana’daki basın mensuplarını unutmayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gazeteciler onuruna akşam yemeği düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Hayme Ana Kına Konağı’nda gerçekleştirilen yemeğe Başkan Kocaispir başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, AGSYD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ile yayın hayatına devam eden yerel gazete, televizyon, radyo, internet sitesi ve ulusal haber ajansları çalışanları katıldı.

Yemeğin ardından yaptığı konuşmada basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Kocaispir, “Kitleler arası iletişimin en güçlü kanallarından biri olan gazetecilik, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili aracıdır. Yasama yürütme ve yargının ardından demokrasilerin dördüncü gücü olan medya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal düzen için bir denge mekanizması olarak çalışmakta, toplumun gerçeklere ulaşmasında adeta bir deniz feneri görevi görmektedir. Biz de şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirmenizin önünü açmak için çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde en büyük paydaşımız basın mensuplarıdır, sizlersiniz. Siz değerli basın emekçilerinin hak ettikleri koşullarda mesleklerini icra etmelerini yürekten diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise konuşmasında, “Bugün Yüreğir Belediye Başkanımızın özel misafiriyiz. Böyle bir günde bizleri burada ağırladığı, her zaman bizlerin yanında yer aldığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, saygılar sunuyorum” dedi.