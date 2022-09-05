Kocaispir TEKNOFEST’te Türkiye ikincisi olan gençleri kutladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, TEKNOFEST 2022’de Türkiye ikinciliği ile Adana’nın gururu olan Adana Bilsem Roket Takımı’nı tebrik etti. Başkan Kocaispir, gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de liseler arası alçak irtifa roket yarışmasında Türkiye 2.’si oldu. Adana’yı gururlandıran gençleri tebrik eden Başkan Kocaispir, ülkemizi bilim ve teknoloji alanlarında bir adım öteye taşıyarak geleceğe dair umutlarımızı artıran bütün organizasyonlarda en önde olacaklarını ifade etti.

Bilimin ışığında çalışan, hayallerinin peşinde koşan, ülkemize değer katan gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek gençlerimizin daima yanında yer aldık. Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarına katılan Adana Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde oluşturulan takımımıza destek olduk. Gençlerimiz de Türkiye ikinciliği gibi çok kıymetli bir başarıya imza attı. Milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı haline gelen TEKNOFEST organizasyonunda emeği geçen bütün hocalarımızı, takım koordinatörlerimizi ve gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Performanslarıyla göz dolduran gençler, çalışma sürecinde kendilerine her türlü imkânı sağlayan Başkan Kocaispir ve Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür etti.