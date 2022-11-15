Kocaispir talepleri ilk ağızdan dinliyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in başlattığı ve mahalle ziyaretlerini içeren ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ programı Dervişler Mahallesi ile devam etti.

İlçede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemek, birlikte çözüm bulmak ve Yüreğir Belediyesi’nin genel faaliyetleri hakkında bilgileri Yüreğirlilerle paylaşmak adına, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in uygulamaya koyduğu, ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ programı Dervişler Mahallesi’nde yapıldı. Programda başkan yardımcıları ve birim müdürleri Başkan Kocaispir’e eşlik etti.

Mahalle sakinlerini birebir dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “Bu buluşmaları çok önemsiyoruz, çünkü bizlere güç veren, işlerimizde bizleri yönlendiren ve motive eden sizlersiniz. Sizleri dinlemek, mahallemizin sorunlarına çözüm olmak için ben ve tüm mesai arkadaşlarım bu akşam buradayız” dedi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar da unutulmadı. Atlıkarınca ve yüz boyama etkinliği ile keyifli vakit geçiren çocuklara pamuk şeker, şerbet ve patlamış mısır ikram edildi.

Toplantı boyunca söz alarak talep ve önerilerini ileten mahalle sakinleri, yapılan hizmetler ve çalışmaları için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.