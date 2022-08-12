Kocaispir: "Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, “Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyor herkes için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz” dedi.

Başkan Kocaispir, Muharrem Ayı sebebiyle Yüreğir Cemevi’ni ziyaret etti. Burada yapılan iftarın ardından konuşan Başkan Kocaispir, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaptı. Kocaispir, “Kerbela’nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır. Ayrılığa gayrılığa değil birlik ve beraberliğe mecburuz. Millet, bayrak, vatan kavramları, geleceğimiz olan çocuklarımız için bir arada olmanın, birbirimizi Allah için sevmenin ne kadar önemli olduğunu bugün çok iyi anlatıyor” dedi.

“Halka hizmet hakka hizmettir” anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Biz hizmet makamındayız. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyor herkes için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız, kapımız her zaman açık. Rabbim milletimizi, devletimizi, kardeşliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.

Duaların ardından hep birlikte Aşure Lokması yenildi. Ziyaret, Cemevi’ndeki incelemelerin ardından son buldu.