Kocaispir: "400 bin ton asfalt kaplama çalışması yaptık"

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki muhtelif noktalarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bugüne kadar 400 bin ton asfalt kaplama çalışması yaptıklarını söyledi.

Yüreğir’de asfalt kaplama, sathi kaplama ve parke taş çalışmalarını aralıksız sürdüren Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yunusoğlu Cumhuriyet, Akarcalı, Atakent, Güzelevler, Bahçelievler ve Haydaroğlu mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Güzelevler Mahallesi’ndeki asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’e yakışır yollar yapmaya devam ettiklerini ifade ederken, göreve geldikleri günden bu yana 400 bin ton sıcak asfaltın yanı sıra 50 km sathi kaplama ve 60 bin metrekare kilit parke yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yol çalışmalarının aralıksız süreceğini de vurgulayan Başkan Kocaispir, “Hemşehrilerimizin konforunu önemsiyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Sıcak asfalt, bakım onarım, sathi kaplama ve kilit parke çalışmalarımızla ilçemizi daha kaliteli, daha konforlu, daha güzel yollarla buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.