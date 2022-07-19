Koca Yusuf anmasında Çukurova imzası

Cihan Pehlivanı Koca Yusuf adına bu yıl düzenlenecek anma ve yağlı güreş organizasyonu Çukurova Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Bulgaristan’ın Şumnu kentinde bu yıl 8’incisi yapılacak etkinlikler CHP Balkan Masası, Çukurova Belediyesi ve Adana Balkan Türkleri Derneği işbirliği ile 7-10 Eylül tarihleri arasında hayata geçirilecek.

Etkinliklerle ilgili istişarede bulunmak üzere Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret etti. Başkan Soner Çetin, böyle bir işbirliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Programım uygun olursa etkinliklere bizzat katılmayı çok istiyorum. Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak’ın da katılacağı etkinlikleri başarılı geçeceğine inanıyorum” dedi.

Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu da bu yıl 8’incisi düzenlenecek etkinliklere verdiği destekten dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.

Etkinlikler çerçevesinde Bulgaristan’daki kardeş belediye ziyaretleri ve Hak ve Özgürlükler Partisi ile görüşmelerin de bulunduğunu anlatan Aziz Sağıroğlu, ortak çalışma takvimi oluşturma çabaları olduğunu da sözlerine ekledi.