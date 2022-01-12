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Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
Adana’da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.
ADANA 12.01.2022, 12:01
Adana’da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.
Kentte 3 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı ve eşyalar zarar gördü. Türk Kızılayı Adana Şubesi de vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımına başladı.
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı gıda kolilerini bizzat vatandaşların evine taşıdı.