Kızılay "Sevgi Bohçaları" ile sahada

Kızılay’ın bir iyilik geleneği olarak süregelen sevgi bohçaları, Adana’daki ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldı. Soğuk kış günlerinde kapılarında Kızılay’ı gören anneler, bebekleri ve kendileri için getirilen ihtiyaç malzemeleriyle bayram sevinci yaşadı.

Bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi, sabun, ateş ölçer, hastane çıkış seti, bebek battaniyesi, bebek yağı ve gecelik gibi anne ve bebeklerinin en çok ihtiyaç duyduğu birçok malzemelerden oluşan Sevgi Bohçaları, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Tülay Kümber ve kadın gönüllüler tarafından dağıtıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, din, dil, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçların yanı başındaki en güzide kurum olan Kızılay’ın bu kez “Sevgi bohçası” ile iyilik dağıttığını söyledi.

Saygılı, bir annenin ve yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverler tarafından bağışlanan sevgi bohçalarını buna muhtaç olanlara teslim eden tüm Kızılay görevlilerini kutlarken, o yardımların ulaşmasını sağlayan hayırseverlere de bir kez daha teşekkür etti.

Saygılı, Kızılay’ın bu iyilik kervanına katılmak isteyenlerin SEVGİ yazıp 2868’e göndererek, 10 TL’lik bağışı ihtiyaç sahibi anne ve yeni doğan bebeğine ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.