Kışla ve Köprülü mahalleleri sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandı

Adana Yüreğir Belediyesi’nin Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlattığı sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’in çehresini değiştiriyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlattığı ‘Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi’ asfalt kaplama çalışması ile tamamlandı. Proje çerçevesinde 260 metre uzunluğundaki Hasan Gürhani Sokak ve 240 metre uzunluğundaki Şehit Metehan Şahbaz Caddesi üzerinde yer alan binaların cephesinde tadilat boya, söve, tente ve tabela çalışması gerçekleştirildi.İki mahallenin ortasından geçen sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsü yenilendi, seyir teras çalışması yapılarak dekoratif kent mobilyaları döşendi. Park Bahçeler ekiplerinin yaptığı peyzaj ve çiçeklendirme çalışması ile güzel bir görünüme kavuşan sokak ve caddede tüm elektrik hatları da yer altına alındı. Son olarak asfalt kaplama çalışması ile yenilenen sokak ve cadde farklı bir görünüme kavuştu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, önemli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüreğir’in birçok noktasında sokak sağlıklaştıma çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Kocaispir, “En güzel sokaklar Yüreğir’de olacak diyerek yola çıkmıştık hamdolsun bu hedefte çok güzel projelere imza attık. Yüreğir’in çehresini değiştiriyoruz. Tamamen yenilediğimiz sokak ve caddemiz mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.