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Kış aylarının en gözde peelingi

Pürüzsüz ve bebek gibi bir cilde sahip olmak isteyenler, havaların soğuması ve güneşin etkisini iyice kaybetmesiyle birlikte “Kış aylarının en gözde peelingi Vi Peel” ile ciltlerinin tıpkı haşlanmış patates gibi soyulmasını sağlayıp, hayallerindeki berrak cilde sahip olabiliyorlar.

ADANA 29.11.2021, 08:45
Kış aylarının en gözde peelingi

Pürüzsüz ve bebek gibi bir cilde sahip olmak isteyenler, havaların soğuması ve güneşin etkisini iyice kaybetmesiyle birlikte “Kış aylarının en gözde peelingi Vi Peel” ile ciltlerinin tıpkı haşlanmış patates gibi soyulmasını sağlayıp, hayallerindeki berrak cilde sahip olabiliyorlar.

“Ölü hücrelerin cilt yüzeyinden uzaklaştırılması ile yapılan bir nevi cilt temizleme işlemi” olarak tanımlanan peeling hakkında bilgi veren güzellik merkezinin kurucusu Cemile Der, işlemin öncelikle uzman ellerde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Cemile Der, Vi Peel’in yaşlanan cildi gençleştirmek ve gelecekteki hasarları önlemeye yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiş kimyasal bir soyucu olduğunu, leke ve akne izlerinden kurtulmak isteyen herkesin bu uygulama ile tanışması gerektiğini belirtti.

Tüm cilt tipleri için uygun

VI Peel’in tüm cilt tipleri için uygun, güçlü bileşenlerin sinerjik bir karışımını içerdiğini, cildin tonunu, dokusunu ve berraklığını iyileştirip, yaşlanma karşıtı faydalarıyla özellikle kış ayları için en ideal işlem olduğunu söyleyen Cemile Der, şunları kaydetti:

“Neden kış ayları? Çünkü diğer kimyasal peelingler gibi, VI Peel de cildi soyarak ve yeni proteinlerin üretimini uyararak çalışır. Prosedür genellikle yaşlanma belirtilerini tedavi etmek, cilt dokusunu iyileştirmek ve pigment sorunlarını düzeltmek olmakla birlikte sivilce ve ciltteki derin sivilce izlerinin tedavisinde de oldukça etkilidir. Bu uygulamadan sonra cilt tıpkı haşlanmış patates gibi orta derinlikte soyulur ve yenilenir. Bu süreçte cildin güneş ışınlarından çok iyi korunması gerektiği için biz kış aylarında uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında ise başka içeriklere sahip peelinglerle müşterilerimizin cildine hayal ettikleri berraklık ve parlaklığı kazandırıyoruz.”

Acısız ve konforlu uygulama

Cemile Der, bazı peeling uygulamalarının aksine Vi Peel’in son derece acısız ve konforlu bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle cildi derinlemesine temizliyor ve ardından yüze bir solüsyon sürüyoruz. Bunun ardından üç gün boyunca kullanılabilecek yüz yıkama jeli, solüsyonlu mendil ile uygulama evde devam ediyor. Üçüncü günden sonra da cilt soyulmaya ve yenilenmeye başlıyor. Bu yenileme esnasında cildi güneş ve ultraviyole ışınlarından koruyacak iki krem uygulanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bu uygulamanın memnuniyet oranının yüzde 100 olması nedeniyle cilt problemi yaşayan ya da yaşlanma belirtilerinden rahatsız olan herkese gönül rahatlığı ile tavsiye ettiklerini anlatan Cemile Der, “Bu uygulama cildi ölü hücrelerden arındırıyor, sıkılaştırıyor, dokusunu pürüzsüzleştiriyor, tonu eşitlemekle kalmayıp aydınlık veriyor. Yüzdeki ince çizgiler ve yaşlanma belirtilerinin yanı sıra güneş lekeleri ve doğum lekelerinin giderilmesinde oldukça etkili” diye konuştu.

İki ayda tekrarlanabilir

Cemile Der, bu uygulamanın 2 ay aralıklarla tekrarlanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu uygulama, cildi kaplayan ve kalınlaşmasına yol açan ölü cilt hücrelerinin neden olduğu bariyeri ortadan kaldırıp, alt katmanlardaki yeni cilt hücreleri için yer açar. Bu işlemden sonra kullanılan nemlendirici bakım ürünleri cilde daha rahat ve derinlemesine nüfuz eder. Böylece kullanılan ürünler daha etkili hale gelir. Bu nedenle cilt sorunları ve yaş alma çizgilerinden rahatsız olan herkese bu uygulamayı tavsiye ediyoruz.”

Cemile Der, bu uygulama sonrası aldıkları tüm geri dönüşlerin yüz güldürücü olduğunu sözlerine ekledi.

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