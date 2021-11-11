Kırsaldaki üreticilere kurs

Adana’nın Kozan ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlüğü kırsalda yaşayan üreticiler için 380 kurs açacak.

Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, şube müdürleri ve 13 köy muhtarının katılımı ile kursların tanıtımı gerçekleştirildi.

Bahçecilik, gıda teknolojileri, hayvan sağlığı, hayvan yetiştiriciliği, ormancılık, tarım teknolojileri alanlarda açılacak kurslar ile

modern ve teknoloji kullanılarak kırsalda kalkınma ve modern tarım üretiminin arttırılması hedefleniyor.