Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı

Adana’nın 5 ilçesinde üreticilere, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahı artırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede projenin uygulandığı Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçesinde üreticilere küçükbaş ve büyükbaş hayvanların faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı. Pozantı ilçesinde düzenlenen sıvat dağıtımı programına İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Tekin burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için projeden ilimize ayrılan bütçenin yaklaşık 23 milyon TL olduğunu belirterek, "Bu bütçe ile Tufanbeyli ilçemizde Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı, Kozan Hayvan Pazarı yapımı, Tufanbeyli ilçesinde 5 adet hayvan gölgeliği, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan ve Pozantı Ekonomik Kalkınma Kümesinde Sıvat Dağıtımı yer almaktadır. Altyapı yatırımları çerçevesinde 2022 yılı içerisinde bugüne değin Tufanbeyli ilçesinde meralarda 5 adet gölgelik yapımı devam etmekte olup, hayvan yetiştiricilerine yönelik mera alanlarında kullanılmak üzere 57 büyükbaş ve 132 küçükbaş olmak üzere 189 adet sıvat (hayvan içme suyu teknesi) tarafımızca alınmış ve ilçelere teslimatı yapılmıştır. Bugün Pozantı ilçemize verilen 28 adet sıvatı teslim ediyoruz. Bunlar 3 farklı meraya konarak hayvanların faydalanması sağlanacak" dedi.

KDAK Projesi çerçevesinde çiftçi beceri ve organizasyonunun geliştirilmesi amacıyla da 4 kadın çiftçiye 5’er dekardan 4 adet lavanta bahçesi ve iki üreticiye de 4’er dekarlık kivi bahçesi kurulumu tamamlandığını hatırlatan Tekin, Feke’de 2 adet, Saimbeyli’de 1 adet hayvan içme suyu tankının çiftçilere teslimatının yapıldığını, yıl sonuna kadar proje çerçevesinde üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Hüseyin Aydın da Pozantı ilçesine Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde yapılan yatırımlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek, ilçenin kırsal alanda yer aldığını, üreticilerin benzer desteklere her zaman ihtiyacı bulunduğunu söyledi.