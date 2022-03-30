Kırsal mahallede geleceğin yazılımcıları yetişecek

Adana’nın Kozan ilçesinde Bucak İlk ve Ortaokulu’nda geleceğin yazılımcılarını yetişmesi amacıyla robotik kodlama sınıfı açıldı.

"Bilim sınıfı olmayan okul kalmasın" projesi ile öğrencilerin hizmetine sunulan robotik kodlama sınıfı ile öğrenciler bilim ve teknoloji projeleri üzerine çalışmalara başlayacak.

Açılışta konuşan Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, ilçede 64’üncüsü kurulan robotik kodlama sınıfının öğrencilere bilim ve teknoloji alanında başarılar getirmesini temenni etti.

Kozan Kaymakam Vekili İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu ise İmamoğlu ve Kozan’da sınıfların açılması ile bilim ve teknoloji üreten bir bölgede geleceğin yazılımcılarının yetişeceğini söyledi.