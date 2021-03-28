Kiraz üreticisine biyolojik mücadele desteği

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli’deki kiraz üreticilerine, zararlılara karşı biyolojik mücadelede destek olmak için sirke dağıttı.

Başkan Karalar, kirazıyla ünlü Saimbeyli ilçesinde Kiraz Üreticileri Kooperatifi ve yöre halkıyla buluştu. Geçen yıl bölgede devreye sokulan soğuk hava deposundan memnuniyetini dile getiren Saimbeylili üreticilere desteğin süreceğini söyleyen Karalar, “Geçen yıl burada üretecinin yaşadığı zorlukların aşılması için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Biyolojik mücadele kapsamında sirke dağıtıyoruz. Hiç ilaç serpmeden kiraz sineğini yok eden sirkeyi dağıtıyoruz. Geçen sene kirazı destekledik ve çok iyi fiyata sattınız. Bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Pozantılılar da soğuk hava deposu istedi, orada yapılmış bir yeri kışın nar üreticilerine verdik. Soğuk hava deposu yapmak biraz maliyetli. Orada yapılmış kullanılmayan bir depoyu kiralayıp hizmete sunacağız. Sizler üretip kazandıkça Adanamız hep birlikte kazanacak” dedi.

Muhtarlar sorunlarını anlattı

Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yörenin köy ve mahalle muhtarlarıyla da buluşan Başkan Zeydan Karalar, bölgeye yaptıkları hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya Büyükşehir bürokratları da eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bütün dünyanın hastalık geçirdiği bir dönemde iş yerleri kapandı, işsizlik arttı. Pandemi nedeniyle çalışamayanların sayısı arttı, bizim gelirimiz azaldı. Biz bu şartlarda en iyi işi nasıl yaparız ona baktık ve hizmetlerimize devam ettik. Daha mart sonu gelmeden 1 milyon ton asfalt döktük. Bizden önce 5 yılda 894 bin ton asfalt dökmüşler, biz iki yılda bunu aştık. Önümüzdeki yıl Adana’da büyük oranda yol sorunu kalmayacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

"Mezarlıklarda çalışma başlatıyoruz"

Muhtarların tek tek sorunlarını dinleyen Başkan Karalar, “Muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hizmetleri önceliğine göre vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Talep ettiğiniz gibi mezarlıkların çitleri yapılacak, bakıma ihtiyacı olanların hepsi hemen tamamlanacak. Bu konuda gerekli çalışmayı başlattık. Su ve yol sorunlarını da en kısa sürede çözeceğiz” dedi.