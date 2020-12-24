Kimsesiz yaşlı adama Başkan Kocaispir sahip çıktı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’nde bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Mahmut Ortatepe’ye Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Kocaispir’in talimatı ile gece yarısı acil ihtiyaçları giderilen yaşlı adam için belediye ekipleri huzurevine yerleştirilmesi için de çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısı yaptığı Ortatepe’nin durumundan haberdar olan Başkan Kocaispir, yapılan çağrıya; “Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Birazdan amcamızın yanında olacaklar. Amcamızın yüzünün gülmesi için gerekeni yapacağız” cevabını vererek belediye ekiplerini hemen yönlendirdiğini belirtti.

Başkan Koaispir’in talimatı ile gece yarısı harekete geçen Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı adama ulaşarak ilk etapta kişisel bakım, kıyafet, yatak, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Otatepe’nin huzurevine yerleştirilmesi için de girişimde bulunan Yüreğir Belediyesi, sosyal medya hesabından “Belediyemiz amcamızın yanında. Yapılması gereken her şeyi not ettik, acil ihtiyaçları götürdük. Bundan sonra amcamız bize emanet” notunu paylaştı.

Sabah erkenden tekrar yaşlı adamı ziyaret eden belediye ekipleri bir taraftan temizlik çalışması yaparken bir taraftan da kişisel bakımını yaparak diğer ihtiyaçlarını giderdi.

Kimsesi olmadığını, komşularının desteğiyle hayata tutunduğunu belirten Ortatepe, “Sağ olsun Başkan bu saatte ekiplerini göndermiş. Gece yarısı kapımı çaldılar. En çok tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı getirdiler. Allah devletimizden, başkanımızdan razı olsun, hepsine çok teşekkür ederim” dedi.

Yüreğir’de insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Sosyal Yardım İşleri ekiplerimiz 107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir dinliyor, çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyor. Aşevimiz ile ilçe genelinde günlük 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, kimsesiz insanlarımıza imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bir sloganımız var. “Bizim Derdimiz İnsan” Kimsesi olmadığını öğrendiğimiz Mahmut amcamız da artık bize emanet. Mahmut amcamız sahipsiz değildir. Biz yanındayız. Yine başka bir ihtiyacı olduğu zaman karşılamaya hazırız.” ifadelerini kullandı.