Kentsel dönüşümdeki Sinanpaşa’ya ilk kazma vuruldu

Kocaispir, TOKİ Başkanlığı’nın yüklenici firmaya yer tesliminin ardından başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, devam eden dönüşüm süreci ile ilgili hak sahiplerine bilgi verdi.

Sinanpaşa’nın Yüreğir’de dönüşümün sembol mahallesi olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Çok yakında burada modern binaların yükseldiğine her birlikte şahit olacağız. Proje alanı yaklaşık 110 dönüm. 341 konut ve 28 işyeri için TOKİ Başkanlığı yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi ve hafriyat çalışmaları başladı. 500 gün içerisinde hak sahibi kardeşlerimiz Adana’nın en güzel, en modern konutlarında oturmaya başlayacaklar. Projemiz, hem Yüreğir’e değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek.” diye konuştu.

20 yıllık sorunu çözdük

TOKİ, Büyükşehir ve Yüreğir Belediyesi protokolü ile kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Başkan Kocaispir şöyle devam etti:

“Yüreğir’i geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızı yeni huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız inşallah yakın bir zamanda daha modern şartlarda inşa edilmiş evlerinde kavuşacaklar. Sinanpaşa’da yaklaşık 20 yıldır kangren haline gelen kentsel dönüşüm sürecini çözüme kavuşturmamızda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve değerli ekibine, Adanalı Bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum.”