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Kent Meydanı tartışması

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunda AK Parti ve MHP Gruplarının gündem dışı konuşmaları gündem oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, Kent Meydanının Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili, "Milletimizin bize emanetinin oldu bittiler ile heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ADANA 02.02.2022, 09:03
Kent Meydanı tartışması

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunda AK Parti ve MHP Gruplarının gündem dışı konuşmaları gündem oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun, Kent Meydanının Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili, "Milletimizin bize emanetinin oldu bittiler ile heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik ve katipler Gülcan Bingöl ve Hatice Yılmaz tarafından açıldı. Yoklamanın yapılması ve son toplantı tutanaklarının kabul edilmesinden sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, gündem dışı yaptığı konuşmada, Şakirpaşa Mahallesinde Seyhan Belediyesi’nin de ismini taşıyan ilkokula CHP Grubu olarak kaynak kitap desteğinde bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun ise, 3 yıla yakın Seyhan ilçesinin kaderini değiştirecek tek bir güzel gelişmeye tanıklık edemediklerini söyledi. Bu kürsüden defalarca aksaklıkları ve eksiklikleri dahil uyarıları yapmalarına ve sorunları gündeme getirmelerine rağmen başkan ve idareciler tarafından milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyeleri olarak muhatap alınmadıklarını ifade etti. Coşkun, ”Hiçbir sorumuza cevap verilmedi. Hiç bir önerimiz dikkate alınmadı. ‘Birlikte Yöneteceğiz’ sloganlarıyla yola çıkanların takındığı bu tavrını takdiri hiç şüphesiz milletimiz verecektir” dedi.

Kent Meydanı’na da değinen Coşkun, “Meşhur meydansız Kent Meydanı, geçtiğimiz dönemden ifade ettiğimiz üzere artık rant meydanına dönüşen ve Seyhan’ımızın ortasında kangren haline dönüşmüş olan bu proje, hepinizin malumu olduğu üzere bu proje geçtiğimiz ay bizlerin de basında öğrendiğimiz anlaşmayla Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Geçtiğimiz ay bu salonda bir araya gelmiş olmamıza rağmen, her ne kadar yetkiyi encümene vermiş olsak da başkan bizlere bilgi verme gereksiniminde bulunmadı. Milletin iradesinin temsilcisi olan bu meclisin üyeleri, böyle önemli delil meselesinin basından öğreniyorsa, aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Bizzat, dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın startını verdiği ve mevcut yönetimin de ölçü henüz bitmeden belediyemizin bütçesinden şuana kadar 200 milyon lira para çıkmış dediği proje, basından öğrendiğimiz üzere 185 milyon lira civarında ve tamamının nakit olarak alınmayacağı bir tutarla veriliyor. Projenin önceki dönem maliyeti artışlarını saymasak bile mevcut yönetimin 3 yıl süre içinde artan inşaat maliyetleri asgari yıllık yüzde 15 artış olduğunu düşünürsek 3 yıllık artış ortalama 100 milyon lira olur ki, toplam maliyet 300 milyon liraya ulaşır. Seyhan’ın bize emanet ettiği bu parayı, harcadığımız bu projeyi hangi hakla, maliyetinin çok altında ve peşin alınmayacak bir tutarla devrederseniz merak ediyoruz. Açık ve net ifade ediyorum ki, bu oldu bitti kabul edilemez. Bu hususun sonuna kadar takipçi olacağımızın bilinmesini istiyorum. Seyhan’ımızın ve Seyhanlıların hakkını asla yedirmeyeceğiz. Milletimizin bize emanetinin oldu bittiler ile heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar, Ocak ayı meclisine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a yazılı cevaplaması istemiyle 19 adet soru önergesi verdiğini belirterek, “Ne yazık ki aradan geçen bir ay olmasına rağmen, demek ki kendilerinin çalışmadığı yerden sorular sormuşuz ki, cevap verme gayreti içerisine ya girmemişlerdir ya da verebilecekleri bir cevapları yok” dedi.

Uçar, ”Kendi meclis üyeleri de ‘bu meclis üyeleri 2,5 yılda sorular soruyor, niçin cevap vermediniz ‘ diyorlar. Yaklaşık 3 yıldır Seyhan’ı yönetme becerisi gösteremeyen yönetim bizim sorularımıza cevap vermezler. Neden veremezler? Sormuş olduğumuz sorularda Seyhanlı vatandaşlarımızın hakların gözettiğimizden dolayı Seyhanlının kullanması gereken alanlarının birilerine peşkeş çekilmesinden dolayı cevap verememişlerdir” dedi.

Uçar, 19 soruya ilaveten 2 soru daha sorarak konuşmasını tamamladı.

CHP’li Yasemen Çelik ve AK Partili Sinan Altun ve Ahmet Yarar’ın gündem dışı konuşmalarından sonra gündemlere geçildi.

Toplam 20 maddeden oluşan gündemden 2 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediyesi çalışmalarında devam edecek.

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