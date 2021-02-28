Kenan Kutay’ın adı Yüreğir’de yaşayacak

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hayatını kaybeden Gazeteci Kenan Kutay’ın adının Yüreğir’de bir spor tesisine verileceğini duyurdu.

Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşama gözlerini yuman spor camiasının duayen ismi Gazeteci Kenan Kutay’ın adı Yüreğir’de bir spor tesisine verilecek.

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Örnek kişiliği, çalışkanlığı ve işine olan bağlılığı ile gönüllerimize taht kuran bilge Gazeteci Kenan Kutay’ın isminin bir spor tesisimizde yaşatılması için gerekli adımları atıp konuyu meclisimize taşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.” açıklamasında bulundu.

Usta gazetecinin adının Yüreğir’de bir spor tesisine verilmesi teklifini buruk bir sevinçle karşılayan Kutay ailesi, duyarlılığı için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

Adana’da spor camiasında yetişen birçok isimde emeği olan ve Adanaspor’un armasını çizen isim olarak da bilinen spor tarihçisi, Gazeteci Kenan Kutay evli ve iki çocuk babasıydı.