Keman kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesinin açtığı keman kursu yoğun ilgi gördü.

Turhan Selçuk Sanat Okulu’nda verilen keman kurslarıyla, hem geleceğin keman virtüözlerinin yetişmesi amaçlanıyor, hem müziğe meraklı vatandaşlara gelecekteki sanat yaşamlarını etkileyecek eğitimler veriliyor. Tesisler Müdürlüğü’nce, Çukurova Halk Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle açılan keman kursuna, çocuk, genç, ev hanımı demeden her yaştan vatandaş katılıyor.

Kursla ilgili bilgi veren keman öğretmeni Gizem Geçgil, kemanın her yaştan insana hitap ettiğini, öğrenmesi eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar emek isteyen bir müzik aleti olduğunu söyledi. Her yere taşınabilir ve her ortamda çalınabilir, insanların gıpta ettiği, popülerliği oldukça yüksek bir müzik aleti olduğunu anlatan Geçgil, her yaştan ve seviyeden öğrencilerle bireysel olarak yapılan keman derslerinin ilk amacının müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu vermek olduğunu belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise özellikle gençlerin ve çocukların sanatla tanışmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Becerilerini gün yüzüne çıkarmak, müziğe ve sanata ilgi duyan her kesimden insanımız bu kurslarda keman çalmanın inceliklerini öğrenirken, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Müziği seven insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Enstrüman eğitimi, öğrencinin kişisel gelişiminde çok yönlü ve olumlu etkiler oluşturur” dedi.