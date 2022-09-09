Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kazada ilk yardıma Belediye Başkanı Kazım Özgan koştu.
Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kazada ilk yardıma Belediye Başkanı Kazım Özgan koştu.
Gaziköy Mahallesi’nde, Mehmet Akın idaresindeki 80 KD 612 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 Y 0656 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçta bulunan Gülşen Çatal (49), Ali Çatal (60) ve Cumali Çatal (56) ve Mehmet Akın (75) hafif yaralandı. Olay yerine jandarma itfaiye ve Cankur ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan Mehmet Akın’ın yardımına bölgeden geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan koştu.
Cankur ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu belirterek kaza yapan ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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