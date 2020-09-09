Kaymakamı Gürçam, devletin sıcak elini garibana ulaştırdı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HAMALLIK YAPAN BABANIN 13 YAŞINDAKİ KIZ D.D’Yİ EVLERİNE İCRA YOLLAMAKTA TEHDİT EDEREK OKUL VE BUZDOLABI TAKSİTİ İÇİN AYIRDIKLARI PARAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRAN AİLEYE KOZAN KAYMAKAMI ŞAFAK GÜRÇAM VE HAYIRSEVERLER SAHİP ÇIKTI.
Adana’nın Kozan ilçesinde hamallık yapan babanın 13 yaşındaki kızı D.D’yi evlerine icra yollamakta tehdit ederek okul ve buzdolabı taksiti için ayırdıkları parayı dolandırıcılara kaptıran aileye Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve hayırseverler sahip çıktı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini aileye yönlendirerek ihtiyaç tespitini yaptırmasının ardından 5 bin TL yardımda bulunarak çocukların okul sürecinde mağdur olmaması için destekte bulundu.
Kozan’da ailesi ile tehdit edilerek dolandırılan kızın yarım altınını kuyumcu geri verirken bir esnaf bir aylık gıda desteği sağladı.
Baba Cafer D., Kozan Kaymakamına ve hayırseverlere teşekkür ederek “Allah kimsenin başına vermesin. Umudum yokken umut oldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
13 yaşındaki D.D, ailesine 186 bin liralık icra yollayacaklarını tehdit ederek evdeki yaklaşık 8 bin TL’lik altın ve parayı internet dolandırıcılarına kaptırmıştı.
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