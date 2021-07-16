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Kaymakam Yılmaz’dan korona uyarısı

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının artışa geçmesinin ardından vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

ADANA 16.07.2021, 14:56
Kaymakam Yılmaz’dan korona uyarısı
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Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının artışa geçmesinin ardından vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının artışa geçtiğini, vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini belirtti. Kaymakam Yılmaz, "2 Temmuz 2021 günü Ceyhan ilçemizdeki mevcut Covid-19 vaka sayısı 15 idi. Bu sayı 9 Temmuz’da 22’ye, 12 Temmuz’da 44’e, 14 Temmuz’da 68’e, 16 Temmuz’da ise 92’ye yükseldi. Lütfen çok dikkatli olalım. Aksi takdirde tüm emeklerimiz boşa gidecek ve üzülen hepimiz olacağız” ifadelerini kullandı.
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