Kaymakam Yılmaz: "Takipçi olacağım"

Adana’nın Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, vatandaşların taleplerinin ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için takipçi olacağını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, vatandaşların kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili taleplerini ve mahallenin ihtiyaçlarını tespit amacıyla, Nazımbey Yeniköy Mahallesini ziyaret ederek muhtar Mehmet Yalım ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Vatandaşlar, içme suyu hatlarının ve şebekenin yenilenmesi, mahalle içerisinde bazı yolların kilitli parke yapılması, merkezi konumda olan mahallede başıboş dolaşan hayvanların kontrol altına alınması konularındaki ihtiyaçlarının çözümlenmesini istedi.

Kaymakam Yılmaz, kamu hizmetlerinin sunumu konusundaki vatandaşların taleplerinin ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için takipçi olacağını söyledi.