Kaymakam Sevgili verdiği sözü tuttu
TUFANBEYLİ KAYMAKAMI ÖMER SEVGİLİ, OĞLUNU TRAFİK KAZASINDA KAYBEDEN BABAYA VERDİĞİ YOL GENİŞLETME VE BARİYER SÖZÜNÜ TUTTU.
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, oğlunu trafik kazasında kaybeden babaya verdiği yol genişletme ve bariyer sözünü tuttu.
6 ay önce Gala rampası olarak bilinen bölgede aracı ile takla atarak hayatını kaybeden İsmail Atan’ın babası Mustafa Atan’a söz veren Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili rampanın genişletilmesi ve bariyer sözünün yerine getirdi.
Yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazaların ardından Kaymakam Sevgili, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve emniyet amirliği ile yol çalışması yapıldığını kaydeden Kaymakam Sevgili, “Tufanbeyli ilçemizin girişinde bulunan virajda kaza yaparak hayatını kaybeden bir gencimizin taziyesinde babasına oğlunun kaza yaptığı yerleri bariyerlerle kaplayıp başka gençler vefat etmeyecek sözünü vermiştik. Bugün verdiğimiz sözü yerine getirdik. Babanın duygulanmasına ve mutluluğuna şahit olduk. Yaptırdığımız hizmetin yatırım değeri çok yüksek olmasa da manevi değeri çok yüksekti. Allah herkesi kazadan beladan korusun inşallah” dedi.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25