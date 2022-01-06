Kaymakam çocuklarla maç yaptı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam Mehmet Fatih Kesitoğlu ilçesinde okul bahçesinde maç yapan öğrencilerin futbol heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Mehmet Fatih Kestioglu görev esnasında okul bahçesinde top oynayan çocukları görünce onlara eşlik ederek çift kale maç yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra beğeni alırken Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu’nun çocuklarla birlikte yaşadığı heyecan yürekleri ısıttı.