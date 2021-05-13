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Kaymakam Akduman ve Başkan Çay’dan şehit ailelerine ziyaret

Adana’nın Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve emniyet güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.

ADANA 13.05.2021, 20:16
Kaymakam Akduman ve Başkan Çay’dan şehit ailelerine ziyaret

Adana’nın Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve emniyet güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi Aşçıbekirli Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Jandarma Astsubay Zafer Sabancı’nın ailesine ve Kamışlı Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in ailesine ziyarette bulundu.

Şehit ailelerine yapılan bayram ziyaretinin ardından aynı heyet sırasıyla ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi Karakol Komutanlığı ve Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi çalışanlarına da ziyaret gerçekleştirerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Emrah Akduman, korona virüs salgını sebebiyle gece gündüz canla başla çalışan doktor ve hemşirelere teşekkür ederek kolaylıklar diledi.
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