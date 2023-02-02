Karslıoğlu: “Kızılay’a hep destek tam destek olacağız”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED olarak Kızılay’a hep destek olacaklarını söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da Kızılay Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı’nın konuk ettiği DAİMFED üyeleri Kızılay’a destek sözü verdi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ziyaretle ilgili konuşarak, “Yakın geçmişte büyük bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirerek bağış rekoru sağlayan, öncülük yaptığı eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla haklı bir gururumuz olan Ramazan Saygılı‘nın Kızılay’ın Genel Merkezinde görev alması bizler için gurur vericidir. Hemşehrimiz Ramazan Saygılı bilgisi, birikimi ve uzun yıllar süren tecrübesiyle her konuda ülkemizin nadide kurumu olan Kızılay’a çok önemli katkılar koymaya devam edecektir. Kendisini tebrik ediyor üstün başarılar diliyoruz. DAİMFED olarak Kızılay’a hep destek tam destek olacağız” dedi.

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da DAİMFED’in Adana da doğmuş bir federasyon olarak inşaat sektörünün tüm temsilcilerinin bir çatı altında toplanmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Birlikten kuvvet doğar. Başkan Mustafa Karslıoğlu öncülüğünde Adanalı müteahhitlerimiz Adana için hayırlı olan her projenin içinde oldular. DAİMFED Kızılay’a sürekli destek vermiştir. Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız deprem, sel baskını, Pakistan, sınır ötesi Afrin’de ve sığınmacılar konusunda manevi ve maddi destekleriyle bizlere hep güç vermiştir. Desteklerini yanımızda hissettirmiştir” diye konuştu.