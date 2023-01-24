Karslıoğlu: “İş birliği içinde önemli hizmetler veriyoruz”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı yatırımlarında iş birliği içinde önemli hizmetler verdiklerini, DAİMFED olarak komutanlığın çalışma portföyünde olacaklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı’nı ziyaret ederek gündeme ve sektöre ait istişarelerde bulundu. Ziyarete DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Faruk Bozkurt, Nurullah Hamidi, Özcan Güngör, Enes Yılmaz, Timuçin Güvercin, Ahmet Yerdelen ve Abdullah Ulucan da katıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı’nın konuk ettiği DAİMFED yetkilileri gündeme ve sektöre ait görüş alışverişinde bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ziyaretle ilgili olarak, “DAİMFED olarak ziyaretimize gelen hemşerilerimizle bir arada olmanın memnuniyetini ve ekonominin lokomotif gücü olan inşaat sektörünün temsilcileri müteahhitleri bir federasyon çatısı altında olmaları önemli bir gelişmedir. Sektörün ve yan kuruluşların kurumsal bir oluşum içinde ilerlemesi hem kendilerine hem de ülkemize katma değerler oluşturur. Bizlerde Jandarma Genel Komutanlığı olarak yapılarımızda iş birliği içinde çalışıyoruz. Müteahhitlerimizi özellikle hemşerilerimizi bir çatı altında toplanmasını sağlayan Başkan Mustafa Karslıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“Karakollarımızın sayısını arttırmaya gayret ediyoruz”

Orgeneral Ali Çardakçı, devletin hizmeti halkın ayağına kadar götürdüğünü ifade ederek, “Merkezden de bazı şeyler yapılabilirdi ama devletimizin amacı hizmeti vatandaşımız ayağına götürmektir. Jandarma Komutanlığı olarak ülkemizin taşrasında 2 bin 600 kadar karakol binamız mevcuttur. Halkımızın yakında, yanında olmak amacıyla çağa uygun yapılarda karakollar yapıyoruz. Bir zamanlar bu karakolların sayısını azaltmaya kalkıştılar. 15 Temmuz’dan sonra aldığımız yeni kararlarla özellikle bakanımızın önderliğinde karakollarımızın sayısını her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz. Ülke genelinde ihtiyaç duyulan her yerde jandarma karakol komutanlıklarımızı, jandarma birliklerimizi ve birimlerimizi halkımıza hizmet vermek adına tesis ediyoruz” diye konuştu.

“DAİMFED olarak komutanlığımızın çalışma portföyünde olacağız”

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Adanalı olan Orgeneral Ali Çardakcı’nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle ülkenin önemli bir makamında olmasının onur ve gurur verici olduğunu kaydederek, “Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı yatırımlarında iş birliği içinde önemli hizmetler veriyoruz. Bundan sonra da DAİMFED olarak komutanlığımızın çalışma portföyünde olacağız. Hemşerimiz Orgeneral Ali Çardakcı’yı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz”şeklinde konuştu.